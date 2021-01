Januzaj valt in, maar verliest met Real Sociedad van Sevilla dankzij hattrick En-Nesyri

Real Sociedad is er niet in geslaagd om deze middag te winnen in de Spaanse competitie. Het werd een echt spektakelstuk, maar uiteindelijk won Sevilla met 3-2 dankzij een hattrick van En-Nesyri.

Beide ploegen begonnen met een razend tempo aan de wedstrijd, want na nog geen kwartier stond de 2-2 al op het bord. En-Nesyri kon twee keer scoren voor Sevilla, terwijl Real Sociedad twee keer opnieuw op gelijke hoogte kwam via een owngoal van Diego Carlos en een doelpunt van Isak. Met 2-2 gingen ze ook rusten, maar zo lang stond de score niet op het bord na de rust. Ze waren nog geen minuut bezig toen En-Nesyri zijn derde van de middag kon binnenleggen en zo meteen ook de 3-2 eindstand kon vastleggen. Januzaj mocht invallen en kreeg iets meer dan 10 minuten.