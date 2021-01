Topper in de Serie A eindigt op een gelijkspel

Deze middag stonden AS Roma en Inter Milan tegenover elkaar in de Serie A. Romelu Lukaku stond in de basis maar kwam niet tot scoren voor Inter.

Eén landgenoot stond vandaag op het veld en dit was Romelu Lukaku. De topschutter van Inter en de Rode Duivels scoorde al 12 maal in de Serie A dit seizoen.

1ste helft

In de 17de minuut opende AS Roma de score in deze topper. Lorenzo Pelligrini zette de Romeinen op voorsprong en dit was tegelijkertijd de ruststand.

Het balbezit en de kansen waren voor Inter maar Roma gaat met een voorsprong de rust in.

2de helft

In de 43ste minuut kreeg Romulu Lukaku een gele kaart na een overtreding. In de 56ste minuut zette Inter de bordjes terug gelijk. Milan Skriniar scoorde en bracht zo Inter terug in de wedstrijd.

In de 63ste minuut kwam Inter op voorsprong. Dit dankzij een doelpunt van Achraf Hakimi die zijn 6de van het seizoen maakte. Een echt pareltje!

Oh what a BEAUTY in off the crossbar from Achraf Hakimi! 😍



That's a 6th goal of the season for Inter's free scoring wing back 🔥 pic.twitter.com/g6q98XeUvi — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) January 10, 2021

In de 86ste minuut kwam AS Roma terug langszij dankzij een goal van Gianluca Mancini. Dit was tevens de eindstand in deze topaffiche in de Serie A. Inter Milan en AS Roma zien zo AC Milan uitlopen in de stand.