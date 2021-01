BREAKING: Axel Witsel out voor het EK

Dortmund won dan wel de topper bij Leipzig, maar het verloor ook Axel Witsel met een blessure. Op het halfuur stortte de Rode Duivel zonder tegenstander in de buurt ter aarde, toen hij aanzette op weg naar de bal. Witsel wist niet wat hem overkwam en trok pijnlijke grimassen.

Het was direct duidelijk dat het een zeer ernstige blessure was bij Axel Witsel. Dit is na verder onderzoek nu ook gebleken. Borussia Dortmund maakte zo juist bekend dat zijn achillespees is afgescheurd. Hij zal nu een maandenlange revalidatie moeten ondergaan en mist zo waarschijnlijk het EK met de Rode Duivels.