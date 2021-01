Manchester United kan dinsdag alleen aan de leiding komen in de Premier League en rekent daarbij opnieuw op ervaren aanvaller

Manchester United speelt dinsdagavond een inhaalwedstrijd tegen Burnley. De Engelse topclub kan daarbij opnieuw rekenen op Edinson Cavani. De Uruguayaan was drie wedstrijden geschorst, maar is dus opnieuw inzetbaar.

Manchester United kan dinsdagavond een geweldige zaak doen in de Premier League. Bij een overwinning of zelfs een gelijkspel op het veld van Burnley komen ze voorlopig alleen aan de leiding in de Engelse competitie.

Het zou een mooie bonus zijn voor Manchester United, want komend weekend staat de kraker tegen Liverpool op het programma. Er moet dus gewonnen worden tegen Burnley en Solskjaer kwam met goed nieuws voor de supporters in de aanloop naar deze wedstrijd.

Op de persconferentie vertelde hij namelijk dat Edinson Cavani opnieuw inzetbaar is. De ervaren aanvaller was drie wedstrijden geschorst, maar hij is opnieuw inzetbaar. Hij was dit seizoen al goed voor 3 doelpunten en 2 assists in 9 wedstrijden in de Premier League.