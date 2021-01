📷 Opvallend: Yannick Carrasco en ploegmaats in Seat Panda naar de training

Door de hevige sneeuwval in Madrid besloten Yannick Carrasco, Šime Vrsaljko, Thomas Lemar en Mario Hermoso om in een Seat Panda naar de training te trekken van Atlético Madrid.

In plaats daarvan hadden ze besloten om met vier samen in een Seat Panda naar de training van de Spaanse topclub te rijden. Zoals u hieronder kan zien, zorgde het voor grappige taferelen bij de spelers van de leider in La Liga.

Ojo a Vrsaljko, Carrasco y Lemar adelantando a Llorente. No puedo. pic.twitter.com/2fvktToqdJ — Torren (@Torren__) January 11, 2021