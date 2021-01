Zwitserse voetbalbobo ziet het somber in: "EK in twaalf landen kan niet" en "Fans zullen niet kunnen"

Dominique Blanc, de baas van de Zwitserse voetbalbond ASF, denkt dat het "moeilijk" wordt om het EK komende zomer (11 juni - 11 juli) zoals voorzien in twaalf landen te organiseren. "Ik ben persoonlijk van mening dat een toernooi met wedstrijden in heel Europa in deze coronatijden weinig kans heeft

Blanc verwijst onder meer naar de verschillende reisbeperkingen, die landen invoeren in de strijd tegen het coronavirus. “Ik kan me bijvoorbeeld maar moeilijk voorstellen dat Zwitserland zomaar in Bakoe, Azerbeidzjan kan gaan spelen. Ook al hebben de laatste maanden vele gezondheidsprotocollen in de sportwereld al hun nut bewezen, toch kan niemand vandaag voorspellen in welke vorm het toernooi zal plaatsvinden", klinkt het bij Belga.

De UEFA houdt voorlopig nog vast aan het EK in twaalf landen, al ligt ook het scenario op tafel waarbij het hele toernooi zou verhuizen naar een land. Onder meer de namen van Rusland, organisator van het WK 2018, en Duitsland duiken op. “Het hele EK laten plaatsvinden in een land kan inderdaad een oplossing vormen”, aldus Blanc. “Om de bubbel nog kleiner te maken, kan het zelfs soelaas bieden om alles in een stad te houden. Die moet dan wel over voldoende stadions beschikken om alle matchen te organiseren. Ik denk dan onder meer aan Londen.”

Blanc gaf tot slot aan dat hij niet meteen rekent op de terugkeer van fans in de stadions, ook niet op het EK. “Op het EK zullen allicht geen supporters welkom zijn. Het zal dus een ander toernooi worden dan normaal.”