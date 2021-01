AA Gent ontkent met klem transfer van talentvolle Ivoriaanse aanvaller

AA Gent wil blijkbaar de puntjes op de i zetten. Er werd bericht dat Algassime Bah, een Ivoriaanse aanvaller, een contract voor vier seizoenen heeft getekend bij AA Gent. Maar de club ontkent dat.

In bepaalde media vernam KAA dat het Algassime Bah een contract van 4 seizoenen zou gegeven hebben teneinde de A-kern per direct te versterken. Het is ons onduidelijk hoe dergelijke, onjuiste berichtgeving tot stand komt en zonder meer overgenomen wordt.

Gent bevestigt dat het net als alle andere ploegen permanent op zoek is naar jong talent, dat op termijn een sportieve meerwaarde kan betekenen voor de club. De club zag in het recente en minder recente verleden op die manier enkele smaakmakers doorgroeien naar de eerste ploeg.

In dat verband wijzen wij erop dat onze beloftenkern ook voldoende zal moeten gestoffeerd zijn, als wij met een jongerenteam willen aantreden in een lagere afdeling in de nabije toekomst. Onze contacten met Algassime Bah (en andere talenten) kaderen in dat opzet.

Of zij leiden tot een samenwerking en hoe lang die zal duren, zal onze supporter als eerste vernemen via onze mediakanalen, als het zover is.