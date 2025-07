Er is véél méér interesse dan Manchester United en Galatasaray: 'Deze zeven (!) clubs informeerden al naar Lammens'

Senne Lammens moét deze zomer vertrekken bij Antwerp FC. Marc Overmars heeft er alvast alle vertrouwen in. En de sportief directeur zal zich inderdaad geen zorgen moeten maken.

"Een scenario zoals destijds met Jean Butez en Senne Lammens is geen optie", was Marc Overmars enkele dagen geleden héél duidelijk. Versta: Taishi Brandon Nozowa is de nieuwe nummer één van The Great Old.

En dus moet Lammens centen in het laatje brengen. Eveneens Overmars: "Ik hoef niet rond de pot te draaien. Lammens is gegeerd. Er zijn genoeg clubs die concrete interesse tonen."

Ook die woorden zijn allerminst overdreven. Manchester United en Galatasaray SK zijn concreet. Maar beide topclubs krijgen de nodige concurrentie.

Het Nieuwsblad weet dat Overmars al telefoontjes kreeg van Sunderland AFC, Leeds United, Aston Villa, Newcastle United en Burnley FC. De voorkeur van de 23-jarige doelman ligt eveneens over Het Kanaal.

Wat wil Antwerp FC verdienen aan Senne Lammens?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Lammens op negen miljoen euro. Maar ook hier is Overmars heel zeker: de doelman vertrekt niet voor een totaalbedrag onder twintig miljoen euro.