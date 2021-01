De Bruyne en Hazard naast Messi en Iniesta in prestigieus klassement

Lionel Messi, Andres Iniesta, Luka Modric, Toni Kroos, Neymar, Mesut Ozil, Andrea Pirlo... Het zijn namen die je doen dromen en daartussen bevinden zich de namen van Eden Hazard en Kevin De Bruyne om de 9 beste spelverdelers van het decennium te vormen.

Dat klassement werd opgemaakt door de Internationale Federatie van Voetbalgeschiedenis en Statistieken (IFFHS) op basis van een jaarlijkse ranglijst.

KDB haalt net het podium niet en moet Messi, Iniesta en Modric voor zich dulden. Hazard staat twee plaatsen achter zijn ploegmaat bij de Rode Duivels.

