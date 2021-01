Atlético Madrid heeft zijn opvolger voor Diego Costa gevonden: Moussa Dembélé moet proberen om Atlético Madrid aan de Spaanse titel te helpen

Niet 'onze' Dembélé, maar wel Moussa Dembélé van Lyon gaat zijn geluk beproeven bij Atlético Madrid. Hij wordt door Atlético Madrid een jaar gehuurd.

Atlético Madrid besloot in overleg met de speler om het contract van Diego Costa te ontbinden. Ze hebben bij Atlético Madrid niet stilgezeten en hebben in de persoon van Moussa Dembélé hun vervanger gevonden.

In de Ligue 1 liep het dit seizoen allemaal iets minder vlot voor Dembélé. De spits kon niet in de buurt komen van zijn niveau uit de voorbije seizoenen en was ook niet meer zeker van een basisplaats. Atlético Madrid kon ook een optie tot aankoop afdwingen. De waarde van de 24-jarige Dembélé zou zo'n 30 miljoen euro bedragen. Ook Lyon heeft met Islam Slimani ondertussen al een nieuwe aanvaller aangetrokken.