Ongekende blamage voor Bayern München: Uit beker gekegeld door tweede klasser Holstein Kiel

Bayern München is woensdagavond voor het eerst in twintig jaar na de tweede ronde van de DFB-Pokal uitgeschakeld. Het team ging na de strafschoppenreeks ten onder tegen Holstein Kiel, de nummer drie in de Duitse de tweede klasse.

Bayern leek nochtans alles onder controle te hebben. Tot diep in de toegevoegde tijd stonden ze voor, maar plots maakte Holstein Kiel alsnog gelijk. Dus waren ze op penalties toegewezen. Trainer Flick had al geen risico genomen en had zijn team slechts op vijf plaatsen gewijzigd ten opzichte van de 3-2 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga.

In de eerste helft hielden Holstein Kiel en Bayern elkaar al in evenwicht: de tweedeklasser maakte vrijwel geen fouten, al hadden de bezoekers een overwicht. Het ontbrak bij Bayern echter aan tempo. Holstein Kiel verkocht zijn huid duur en had enkele goede mogelijkheden op de 2-2. Lang leek Bayern aan het langste eind te trekken, maar in de vijfde minuut van de extra tijd sloeg de thuisploeg voor een tweede keer toe. Na een voorzet van Johannes van den Bergh vanaf de linkerkant kopte de vrijstaande Hauke Wahl de bal diagonaal achter Neuer: 2-2.

In de strafschoppenreeks was Roca uiteindelijk de schlemiel. Hij miste als enige een penalty, nummer zes, en Bartels benutte zijn strafschop. Dus gaat Bayern er voor het eerst sinds twintig jaar al in de tweede ronde van de beker uit.