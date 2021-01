Coronavirus blijft voor problemen zorgen in de Premier League: wedstrijd tussen Aston Villa en Everton wordt uitgesteld

Aston Villa is nog steeds niet verlost van het coronavirus. Enkele spelers en leden van de staff zitten nog steeds in isolatie en daarom had de Engelse club een aanvraag gedaan bij de Premier League om de match uit te stellen.

De aanvraag is ook goedgekeurd, waardoor Aston Villa en Everton dus niet in actie moeten komen dit weekend. De uitgestelde wedstrijd tussen Aston Villa en Newcastle van 4 december zal dan weer plaatsvinden op 23 januari.

Aston Villa’s home match against Everton FC, scheduled to be played on Sunday 17 January at 12pm GMT, has been postponed by the Premier League Board



Full statement: https://t.co/T0Xgico4fR pic.twitter.com/vMZZc34P77