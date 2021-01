AC Milan droomt steeds luider van Italiaanse titel en zet transferoffensief in: Mandzukic dicht bij de Rossoneri, ook 2 belangrijke pionnen krijgen contractverlenging

AC Milan geniet nog steeds van de leidersplaats in de Serie A. Het wil er nu ook alles aan doen om de Scudetto binnen te halen. De club staat dicht bij de komst van Mario Mandzukic. Het legt ook twee topspelers langer onder contract.

AC Milan kondigde deze week de komst van middenvelder Soualiho Meïté (ex- Zulte Waregem) aan, maar het is nog altijd op zoek naar nieuwe versterkingen. Het bestuur probeert ook enkele belangrijke spelers van de huidige selectie te overtuigen met een verbeterd contract.

De club is volgens Tuttosport zeer dicht bij de contractverlengingen van zowel Hakan Calhanoglu als Gianluigi Donnarumma. De middenvelder is bijna rond met het bestuur en zal een loon van 4.5 miljoen euro per jaar opstrijken. Riant, maar de Turkse international toonde dit seizoen meermaals zijn waarde de club. Ook de onderhandelingen met de 21-jarige doelman Gianluigi Donnarumma verlopen positief. De Italiaan wil absoluut bij de Rossoneri blijven.

Daarnaast zijn verschillende Italiaanse media ook overtuigd van de komst van Mario Mandzukic. De voormalige aanvaller van Juventus zou volgens Calciomercato.com een akkoord hebben met het Milanese bestuur.

Mario Mandzukic zou dan als een vrije speler overkomen nadat zijn contract deze zomer bij Al Duhail verliep. Hij moet het team komen versterken, maar vooral meer diepte geven aan de selectie van trainer Pioli. De 34-jarige aanvaller droeg in het verleden onder meer het shirt van Bayer München, Atlético Madrid en Juventus. In de Serie A trof hij bij De Oude Dame 44 keer raak in 162 wedstrijden. Ook de Engelse centrale verdediger Fikayo Tomori zou volgens journalist Fabrizio Romano gehuurd worden van Chelsea. Het bedwong ook een aankoopoptie van 30 miljoen euro.

Mario Mandzukic to AC Milan, here we go! Medicals tomorrow in Milano - the Croatian striker will be back in Serie A. Agreement reached and contract set to be signed after the medicals. 🔴⚫️🇭🇷 #ACMilan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021