Arturo Vidal opnieuw in opspraak na kus op het logo van rivaal Juventus: Chileen reageert via sociale media

Zondagavond won Inter Milaan de belangrijke Italiaanse topper tegen Juventus. Toch namen de supporters van de Nerazzurri Arturo Vidal op de korrel. Tijdens een omhelzing met Juventus-verdediger Giorgi Chiellini kuste hij het logo van de Oude Dame. De Chileen reageert nu via sociale media.

Inter Milaan won de Derby d'Italia overtuigend met 2-0 van Juventus. Arturo Vidal en Nicolo Barella scoorden de treffers voor de thuisploeg. Hierdoor komt het, samen met stadsrivaal AC Milan dat nog in actie komt, mee aan kop in de Serie A. Huidig landskampioen Juventus volgt al op zeven punten.

Toch ging alle aandacht naar Arturo Vidal, die al voor de wedstrijd in opspraak kwam. Tijdens een praatje met ex-ploeggenoot Giorgio Chiellini volgde een omhelzing waarbij de Chileen het logo van zijn voormalige werkgever kuste. Dat zette uiteraard kwaad bloed bij de supporters van de Nerazzurri.

Achteraf verdedigde de middenvelder zich via sociale media: “Het was nooit de bedoeling om het logo van een ander team te kussen. Ik deed dat uit liefde voor een speler (Giorgio Chiellini) die me zoveel gaf, waar ik prachtige jaren mee heb beleefd.

Arturo Vidal was in het verleden vier seizoenen actief bij Juventus. Hij streek in 2011 neer in Turijn. De Chileen groeide er uit tot vaste waarde en behaalde ook vier landstitels bij De Oude Dame. Na avonturen bij Bayer München en Barcelona kwam de middenvelder deze zomer bij Inter Milaan terecht. De 33-jarige middenvelder stond onder Antonio Conte al elf keer in de basis en maakte in de topper zijn eerste, maar enorm belangrijke, doelpunt tegen Juventus.