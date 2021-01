🎥 Athletic Bilbao doet na het behalen van Spaanse Supercup ereronde in leeg stadion, contrast met laatste prijs is enorm

Athletic Bilbao won zondagavond de Spaanse Supercup ten koste van FC Barcelona. Een feestje met de supporters zat er niet in, dus deden ze hun ereronde in een leeg stadion.

Zondag won Athletic Bilbao na verlengingen de Spaanse Supercup tegen FC Barcelona. Een straffe prestatie, nadat het eender in de halve finale ook al landskampioen Real Madrid had uitgeschakeld (2-1). Door de coronapandemie kon deze prijs niet gevierd worden met de supporters. Toch werd de trouwe aanhang niet vergeten door de Baskische club. De spelers trokken dinsdag met de beker door het lege San Mames-stadion, als een soort eerbetoon aan de supporters.

Het was een eerste prijs in zes jaar voor Athletic Bilbao. In 2015 won het voor het laatst eremetaal, ook toen pronkte de club met de Spaanse Supercup. Het verschil met toen was enorm. Maar liefst 50.000 supporters kwamen toen samen om hun eerste prijs in 31 jaar te vieren. De spelers maakten in een open bus een ereronde door de binnenstad.