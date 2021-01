Rode Duivel over zijn toekomst: "Een echte topclub mag aankloppen"

Koen Casteels is al jaren één van de Rode Duivels die minder in the picture staat. De doelman van Wolfsburg heeft ook te kampen gehad met heel wat blessures, maar toch is hij altijd de nummer 1 gebleven van de Duitse ploeg. En Roberto Martinez ziet hem ook als nummer 3 in de pikorde.

Maar zou hij niet meer in de schijnwerpers staan bij een grotere club? "Ik blijf daar redelijk ontspannen bij", zegt hij bij Sporza. "Ik voel me hier heel goed, net als mijn familie. Als er een club geïnteresseerd is, een echte topclub in Duitsland of in het buitenland, dan zal ik zeker luisteren. Dat is tot nu toe nog niet het geval geweest."

Wolfsburg is dan ook een heel gemoedelijke club, waar het goed vertoeven is. "Ik hoef niet weg te gaan om weg te gaan. Het is niet dat ik een wens heb voor een bepaalde competitie. Het moet een serieuze stap voorwaarts zijn."