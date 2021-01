🎥 Man City wint en wordt (voor even?) leider, maar ziet Kevin De Bruyne uitvallen

Net geen 75% balbezit, 16 hoekschoppen en ga zo maar door. Manchester City domineerde de partij tegen Aston Villa van begin tot eind. Toch moest het tot minuut 80 wachten op de 1-0. In het slot van de partij werd het 2-0. Slecht nieuws is wel dat Kevin De Bruyne geblesseerd naar de kant moest.

Manchester City beet de tanden stuk op een stug Aston Villa. Tot overmaat van ramp zag het op het uur aanvoerder en Rode Duivel geblesseerd naar de kant gaan. Na een stevige trap van Grealish op de enkel strompelde KDB naar de zijlijn.

Het weerhield de Citizens er niet van om alsnog met de oververdiende zege aan de haal te gaan. Tien minuten voor affluiten zorgde Bernardo Silva voor de bevrijding. In de slotminuut legde Gundogan vanop de stip de 2-0 eindstand vast.

Door de zege komt Manchester City (voor even) mee aan de leiding in de Premier League. De rode buren uit Manchester kunnen hier vanavond verandering in brengen. United bekampt Fulham.