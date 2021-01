Mbaye Leye heeft duidelijke opdracht voor zijn spelers bij verplaatsing naar Mechelen

Woensdagavond neemt Mbaye Leye het met Standard op in en tegen KV Mechelen in een erg belangrijk duel voor beide clubs.

Standard heeft onder de deskundige leiding van nieuwbakken T1 Mbaye Leye de wind opnieuw in de zeilen: 6 op 6. Ook in Mechelen willen de Rouches maar wat graag de drie punten pakken, om zo opnieuw echt naar boven te kunnen gaan kijken.

Dan moeten er uit de vorige wedstrijden wel nog enkele lessen getrokken worden: "We zijn op de goede weg. Maar onze omschakelingen moeten nog beter om de tegenstander echt af te maken, we moeten minder slordig worden in de laatste pass."

"KV Mechelen zit na een 12 op 12 ook vol vertrouwen. Dus moeten we ons daar tegen wapenen. Ik wil een vlotter spel zien van mijn spelers", aldus nog Mbaye Leye.

"Meer efficiëntie, maar ook steviger in de duels. Enkel op die manier kunnen we vooruit. Overwinningen kunnen ons helpen om ons doel te bereiken."