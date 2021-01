Hoe lang blijft hij nog trainer: Real Madrid-coach Zinedine Zidane bleef na afloop van bekerwedstrijd bijzonder rustig tegen zijn team

Woensdagavond verloor Real Madrid in de Copa del Rey van derdeklasser Alcoyano. Na de wedstrijd ging het in de Spaanse media hoofdzakelijk over één man, Zinedine Zidane.

Zidane ligt al langer onder vuur bij Real Madrid en ook na de pijnlijke uitschakeling in de beker ging het in Spaanse media opnieuw over een mogelijke exit van de Franse coach.

Heeft Zidane al vrede genomen met een mogelijk ontslag?

Een verassende nederlaag in de beker gaat vaak gepaard met harde woorden in de kleedkamer. Dit was niet het geval voor de spelers van Real Madrid die na de wedstrijd amper te horen kregen van Zidane. Marca laat weten dat het gesprek na de wedstrijd slechts enkele minuten zou geduurd hebben. Zidane leek er niet veel woorden aan vuil te willen maken en hield het bij: "We kunnen allemaal meer brengen".

Ook de spelers van Real Madrid lijken niet meer achter hun coach te staan dan dat dit eerst het geval was.

Na de eerdere nederlaag in de halve finale van de Supercopa is Real Madrid nu ook uitgeschakeld in de Copa del Rey. In de competitie staat Real Madrid tweede. Ondanks twee gespeelde matchen meer, telt De Koninklijke al vier punten achterstand op Atlético Madrid.