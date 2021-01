OFFICIEEL: verdediger van Chelsea wordt uitgeleend aan Italiaanse topclub

Fikayo Tomori verlaat Chelsea. De Engelse verdediger gaat in de Serie A aan de slag, want hij wordt uitgeleend aan AC Milan. De Italiaanse topclub heeft wel de optie om de transfer permanent te maken.

De 23-jarige Fikayo Tomori heeft voor een nieuw avontuur gekozen. De verdediger, die dit seizoen nog maar in één wedstrijd mocht spelen in de Premier League, verlaat (tijdelijk?) Chelsea om in de Serie A aan de slag te gaan.

Hij trekt namelijk naar AC Milan. De Italiaanse ploeg heeft het nieuws zelf officieel bekendgemaakt. Het gaat dus om een uitleenbeurt, maar AC Milan heeft wel de mogelijkheid om de transfer definitief te maken.