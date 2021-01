🎥 Enkel officiële aankondiging ontbreekt nog: Jacob Bruun Larsen in stadion Anderlecht voor wedstrijd tegen Waasland-Beveren

Op dit moment neemt Anderlecht het op tegen Waasland-Beveren, maar er zit een opvallende gast in de tribune. Zo is Jacob Bruun Larsen namelijk al aanwezig. Een transfer lijkt er dus zo goed als zeker te komen.

Jacob Bruun Larsen lijkt binnenkort officieel voorgesteld te worden bij Anderlecht. De 22-jarige Deen is, zoals u hieronder op de beelden van Eleven Sports kan zien, aanwezig in het stadion voor de wedstrijd tussen Anderlecht en Waasland-Beveren. De flankaanvaller had vandaag zijn medische testen.

De jonge Deen staat bekend als een groot talent. Dit seizoen kwam hij nog maar twee keer in actie in de Bundesliga voor Hoffenheim, maar in het verleden was hij onder meer al goed voor 3 doelpunten en 5 assists in 41 wedstrijden voor Dortmund.