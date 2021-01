Westerlo zet promotie-ambities kracht bij: Vaste waarde verlengt tot 2024

Vrijdagavond rolt de bal ook opnieuw in 1B. De strijd om promotie is nog steeds spannend. Westerlo tekende eerder deze week Rubin Seigers, en verlengt nu ook het contract van Lukas Van Eenoo.

Westerlo wil dit jaar absoluut promoveren naar de hoogste klasse. Het zette zijn promotie-ambities kracht bij door de komst van Genk-verdediger Rubin Seigers. Vrijdag verlengde de club ook het contract van Lukas Van Eenoo. Dit seizoen toonde hij meermaals zijn kwaliteiten en liet hij al zesmaal in 15 optredens de netten trillen voor zijn club. Hij tekende bij voor drie extra seizoenen: "Ik ben verheugd om mijn contract bij de club te verlengen. We gaan er alles aan doen om onze ambities waar te maken en snel weer op het hoogste niveau te spelen met Westerlo", klonk het bij de 29-jarige middenvelder.

Lukas Van Eenoo is ondertussen al drie jaar aan de slag bij De Kemphanen. Eerder verdedigde hij de kleuren van KV Kortrijk, Cercle Brugge, Roeselare en OH Leuven. Momenteel staat Westerlo in 1B op een derde plaats. Zondag ontvangt het RFC Seraing.