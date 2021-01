Martin Ødegaard wil meer speelminuten verzamelen en lijkt (tijdelijk) op weg naar Arsenal

Martin Ødegaard wil meer speeltijd. Hij werd deze zomer nog vroegtijdig teruggehaald van zijn (geslaagde) verhuurperiode bij Real Sociedad. De laatste acht competitiewedstrijden verzamelde hij maar vijf minuten speeltijd bij De Koninklijke. Daarnaast ontbrak de middenvelder ook in de selectie voor het bekerduel tegen derdeklasser CD Alcoyano. De Noor heeft nu aan het bestuur gevraagd of hij opnieuw tijdelijk ergens anders mag gaan voetballen.

Real Madrid beleeft een moeilijke periode, met een uitschakeling in de Copa del Rey en het missen van de Super Cup-finale als gevolg. Trainer Zidane rekent volgens Marca daarom vooral op de jongens die hem in het verleden al drie Champions League-bekers schonken. De Noorse international is daar het slachtoffer van. Hij komt dus nog nauwelijks in actie, en moet zich ook nog eens tevredenstellen met een defensievere rol in het elftal.

Martin Ødegaard leek opnieuw te kiezen voor zijn voormalige werkgever Real Sociedad. Vorig seizoen ontwikkelde hij zich daar tot basispion. Maar uitendelijk kiest hij dan toch voor de Premier League. Arsenal-trainer Mikel Arteta sprak met de speler en lijkt hem ook overtuigd te hebben voor een tijdelijk verblijf in het Emirates Stadium. Real Madrid verwacht hem in juni wel terug.

Martin Ødegaard has decided to join Arsenal over Real Sociedad ⚪️🔴



The deal is expected to be completed in the coming hours. #AFC and Real Madrid are in contact to reach the agreement - Real want a ‘simple’ loan until June.



Arteta spoke directly with the player - key factor. https://t.co/id7qQyNPpL