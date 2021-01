Dit weekend nog geen eerherstel voor Zidane: 'Trainer test positief op het coronavirus'

Een week om snel te vergeten voor Zinédine Zidane. Real Madrid ging woensdagavond in de zestiende finales van de Copa del Rey onderuit tegen een derdeklasser. De kritiek in de Spaanse media nam fel toe, en nu test de Franse trainer ook nog eens positief op het coronavirus.

Een verschrikkelijke week voor Zinédine Zidane. Real Madrid werd in de halve finales van de Spaanse Supercup uitgeschakeld door Athletic Bilbao (1-2). Amper een week later ging het met de billen bloot in de zestiende finales van de Copa del Rey tegen een derdeklasser. De Koninklijke heeft zaterdag op het veld van Deportivo Alaves dus iets goed te maken. Dat zal zonder Zidane zijn, hij heeft positief getest op het coronavirus.