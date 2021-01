Crystal Palace zet Christian Benteke in uitstalraam na komst Mateta

Volgens The Daily Mail is Crystal Palace bereid om Christian Benteke te laten gaan. Dat werd beslist na de komst van Jean-Philippe Mateta.

De 30-jarige Benteke heeft nog geen akkoord over de nieuwe voorwaarden van zijn overeenkomst, zo klinkt het bij de Britse krant. West Brom is een van de mogelijke uitwegen, maar Benteke geeft zelf de voorkeur aan een verlengd verblijf bij Palace.

De vijf jaar bij Palace waren nochtans niet gemakkelijk. Hij kwam in 2016 over van Liverpool. In 120 matchen in de Premier League scoorde Benteke slechts 24 keer, want Palace weinig vindt voor de transfersom van 32 miljoen pond.