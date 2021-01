Heeft Ajax Amsterdam al een nieuwe trainer voor volgend seizoen? "Je kent Overmars he"

Dat Erik ten Hag na dit seizoen verdwijnt bij Ajax Amsterdam lijkt meer en meer een zekerheid te worden. Overmars denkt aan Peter Bosz als opvolger.

Het Duitse Bild schrijft dat trainer Erik ten Had van Ajax al een gesprek had met Borussia Mönchengladbach richting volgend seizoen. In de Johan Cruijff ArenA zou een oude onbekende zijn opwachting maken.

"Overmars wil één iemand heel erg graag terugzien. Het zijn ook vrienden. Hij zou heel erg graag willen dat Peter Bosz terugkomt, dat is geen geheim in en om Amsterdam. Maar of dat gaat lukken... Bosz zit goed bij zijn club en doet fantastisch”, zegt clubwatcher Mike Verweij aan De Telegraaf.



Dat ten Hag vertrekt, zou trouwens niet meteen een probleem zijn. "Na dit seizoen is een mooi moment om uit elkaar te gaan. Hij heeft goed gepresteerd; qua resultaten kan het niet heel veel beter. Ten Hag moet dit aangrijpen, denk ik. Dit is de manier om door de voordeur naar buiten te lopen."

Nu nog veranderen in de wintermercato lijkt geen goed idee. "Het zou heel gek zijn om hem nu te verkopen. Je zit vol in de kampioensrace. Maar ik ken Overmars inmiddels een klein beetje. Als hij hem voor een goede prijs kan verkopen, dan verkoopt hij hem nu. Maar volgens mij is daar geen sprake van."