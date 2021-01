Is Eden Hazard nu ook echt vertrokken bij Real Madrid? "Hij speelde goed, maar we moeten geduld blijven tonen"

Eden Hazard toonde zaterdagavond nog eens zijn kwaliteiten voor Real Madrid. De Rode Duivel zette Karim Benzema heerlijk op weg naar een dubbele voorsprong. Daarna trof hij ook zelf raak. Hij kende een moeilijke periode met heel wat blessureleed, dus blijven ze nog voorzichtig bij De Koninklijke.

Zaterdagavond ging Real Madrid op het veld van Deportivo Alaves op zoek naar eerherstel na de uitschakeling in de halve finales van de Spaanse Supercup, en de blammage in de Copa del Rey. Eden Hazard had er duidelijk zin in, en flitste verschillende keren voorbij zijn tegenstander. De aanvoerder van de Rode Duivels zette eerst Karim Benzema, met een geweldige hak, op weg naar de dubbele voorsprong. Later plukte hij zelf een bal mooi uit de lucht, en plaatste die naast de doelman, nog maar zijn tweede treffer van het seizoen. Real Madrid won uiteindelijk de wedstrijd overtuigend met 1-4.

Interimcoach David Bettoni, die de taken van Zidane overnam na zijn positieve coronatest, was achteraf ook tevreden over het niveau van Eden Hazard: 'Eden heeft 63 enorm goede minuten gespeeld. Ik wisselde hem zodat hij ook de volgende wedstrijden fit blijft. Hij heeft een moeilijk anderhalf jaar gekend met heel wat blessures, we moeten geduld blijven tonen', aldus Bettoni na de wedstrijd.

Eden Hazard heeft inderdaad een moeilijk anderhalfjaar achter de rug. De Rode Duivel kon zijn hoge verwachtingen bij De Koninklijke nog niet inlossen, hij kende dan ook veel blessureleed en moest steeds opnieuw zoeken naar zijn beste niveau. Hopelijk is hij nu met zijn tweede treffer van het seizoen ook echt vertrokken.