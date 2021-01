Beloftenteams in 1B: de clubs willen geld zien van 1A-clubs die hun beloften er willen laten spelen

Het staat vandaag normaal gezien nog niet op de agenda van de Algemene Vergadering: stemmen over beloftenteams in 1B. Maar de 1B-clubs hebben er wel al voorwaarden aan gekoppeld indien het zover zou komen.

De materie is bijzonder moeilijk. Al lijkt het een uitgelezen moment om 1B uit te breiden met beloftenteams. Door de stopzetting van de amateurcompetities komen er dit seizoen geen promotie uit Eerste Nationale en geen daler in 1B. Dat was al één van de voorwaarden die de 1B-clubs eraan gekoppeld hadden.

Maar ze eisen ook dat elke club uit 1A die zijn beloftenteam in 1B kan stallen één miljoen euro op tafel legt, om te verdelen over de huidige 1B-clubs. Anderelcht, Genk en Standard hebben de meeste kans om hun jeugd in 1B te laten spelen. Gent en Antwerp willen dat ook, maar indien dat niet mogelijk is willen ze ermee naar Eerste Nationale. Met die verstande dat ze ook willen kunnen promoveren.