Nederlandse 'testclubs' verwelkomen terug fans in stadions, bij ons nog lang niet aan de orde

In Nederland mogen twee uitgekozen testclubs terug 1500 toeschouwers verwelkomen in hun stadion. Het gaat om NEC Nijmegen en Almere City. Beide komen uit in de Keuken Kampioen Divisie. Terwijl vandaag in België net werd beslist dat de amateur competities niet meer zullen hervatten.

Het contrast kan amper groter zijn tussen twee buurlanden. Terwijl ze in Nederland volgende maand op testbasis al terug toeschouwers zullen toelaten in voetbalstadions, werd er bij ons vandaag beslist dat het amateurvoetbal geen heropstart meer zal kennen dit seizoen.

We lijken af te stevenen op een derde golf en dankzij een corona-uitbraak in stond zelfs het WK Cyclocross, dat dit weekend achter gesloten deuren plaatsvindt in Oostende, even op losse schroeven. Gesprekken over het al dan niet terug toelaten van toeschouwers in voetbalstadions lijkt momenteel dan ook nog véél te voorbarig. Hoe erg we er ook naar hunkeren.

Verre droom

Volgens de Pro League is het dan ook nog veel te voorbarige om zo'n gesprekken te voeren. Op het Overlegcomité van vrijdag werd tevens ook geen woord gerept over eventuele versoepelingen. Dus voor ons Belgen lijkt het vooralsnog een verre droom.

Maar in ons buurland hebben ze duidelijk een ander plan van aanpak. Twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie zijn geselecteerd door de Nederlandse overheid om deel te nemen aan een testprocedure.

Testwedstrijd

De zogenaamde testwedstrijd wordt door de clubs georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse Fieldlabs Evenementen en de KNVB. De supporters die op de wedstrijd aanwezig willen zijn, moeten echter voldoen aan de nodige voorwaarden.

Zo mogen ze niet behoren tot een risicogroep. De supporters die zullen worden geselecteerd om de match bij te wonen zullen voor en na de partij getest worden op het coronavirus. Voor de wedstrijd zullen ze getest worden aan de hand van een sneltest en temperatuurmeting. Pas als het resultaat negatief is en er geen koorts wordt vastgesteld, wordt er toegang verleend tot het stadion. Vijf dagen na het wedstrijdbezoek volgt er opnieuw een test en als deze negatief terugkomt, mag de supporter in kwestie weer op bezoek bij mensen uit de kwetsbare doelgroep.

Mondkapjes optioneel, bubbels wel verplicht

In het stadion worden supporters ingedeeld in zogenaamde ‘bubbels’, net zoals het in België aanvankelijk georganiseerd werd. Opvallend is wel dat de club zelf mag beslissen als mondkapjes al dan niet verplicht zullen zijn.

Wat ook opvalt is dat supporters een tag of ander detectiemiddel zullen krijgen, die ze moeten bij zich houden zodat hun bewegingen in het stadion kunnen worden geregistreerd. “De gegevens die worden opgeslagen worden geanonimiseerd verwerkt ten behoeve van wetenschappelijke analyse”, schrijft NEC Nijmegen op haar website. De abonnees van beide ploegen kunnen zich vanaf begin februari opgeven voor de testwedstrijd.