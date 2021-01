Michy Batshuayi valt in, scoort maar verliest

Michy Batshuayi kan zich op het scorebord werken maar niet de drie punten thuishouden tegen West Ham United

Michy Batshuayi begon op de bank bij Cristal Palace. De voorkeur in de spits werd gegeven aan landgenoot Christian Benteke. Hij had een voet in de vroege voorsprong voor Cristal Palace door de assist te geven voor Wilfried Zaha.

Cristian Benteke kon zich niet op het scorebord werken en werd in de 73ste minuut vervangen. Toen stond Michy Batshuayi al 7 minuten op het veld. Met een 1-3 voorsprong voor West Ham United. In de 97ste minuut kreeg Michy Batshuayi de kans om te scoren en liet deze niet liggen. Zo stond de 2-3 op het bord en dit was tevens de eindstand van de wedstrijd.

Dit seizoen speelde Michy Batshuayi al 12 wedstrijden in de Premier League daarin kwam hij eenmaal tot scoren en gaf hij twee assist.