Frenkie de Jong opnieuw uitblinker bij Barcelona dat scheve situatie rechtzet en uitschakeling voorkomt in Copa del Rey

Het was opnieuw geen overtuigende prestatie van FC Barcelona dat pas tien minuten voor tijd op voorsprong kwam. Met wat meer geluk voor goal had de score wel hoger kunnen oplopen.

Rayo Vallecano heeft het Barcelona niet gemakkelijk gemaakt. Rayo kwam in minuut 63 op een 1-0 voorsprong na de goal van Francisco Garcia.

FC Barcelona kende veel pech in de afwerking en het was Lionel Messi die Barcelona in minuut 70 toch op gelijke hoogte kon brengen. De gelijkmaker was zeker verdiend voor de ploeg van Ronald Koeman.

Nederlander Frenkie de Jong kon de scheve situatie helemaal doen omkeren door tien minuten voor tijd de 1-2 te scoren. Frenkie de Jong was zo opnieuw belangrijk voor Barcelona. De 23-jarige middenvelder komt steeds vaker tot scoren.