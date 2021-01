Zlatan biedt excuses aan voor incident met Lukaku: "Had niet mogen gebeuren"

Inter won dinsdagavond met 2-1 van AC Milan voor de Italiaanse bekercompetitie, maar veel aandacht is er voor de uitslag van de wedstrijd niet.

De aandacht gaat helemaal naar de confrontatie tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku. De twee stonden kop aan kop. Ibrahimovic kreeg in de tweede helft zijn tweede gele en mocht dus vroeger gaan douchen.

Stefano Pioli kalmeert de situatie. "Hij heeft zijn excuses aangeboden als groot kampioen die hij is. Hij sloeg een beetje door in zijn drang om het team vooruit te helpen. Het was niet gemakkelijk om in de wedstrijd te blijven met een man minder. De druk van Inter was zeer groot."

Het gedrag van Ibrahimovic bezorgde zijn ploeg de nederlaag. "We hebben daar in het laatste half uur de tol voor betaald en konden geen positief resultaat meer behalen. Het had niet mogen gebeuren, maar toch het is zo gelopen."