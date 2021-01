Fiorentina heeft met Kokorin nieuwe spits beet: "Wat er in Rusland gebeurd is, was fout"

Fiorentina heeft met Alexander Kokorin zijn nieuwe spits beet, de Russische international zat in het verleden nog een jaar in de cel wegens geweldpleging. Toch wist hij daarna zijn carrière te herlanceren.

Fiorentina kent opnieuw een teleurstellend seizoen in de Serie A. Het staat pas op een twaalfde plaats, maar La Viola heeft vooral moeilijkheden met het maken van doelpunten. Daarom zette de club in op de komst van Russisch international Alexander Kokorin, de aanvaller komt over van Spartak Moskou.

De 29-jarige centrumspits moest in 2019 nog naar de gevangenis wegens geweldpleging. Hij geraakte betrokken in een ruzie met twee hoge Russische functionarissen. De discussie liep uit tot een hevig gevecht, waarbij één van de functionarissen stevig werd toegetakeld. Hij werd met een stoel in het gezicht geslagen.

Alexander Kokorin was op de presentatie ook duidelijk over zijn verleden: "Wat er gebeurd is was fout, en ik heb er een hoge prijs voor betaald. Ik wil me alleen nog maar op het voetbalveld in een positieve zin als 'bad boy' tonen." De Russische spits stond de voorbije maanden op de radar van heel wat verschillende Italiaanse clubs.