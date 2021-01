Tottenham vreest voor langdurige afwezigheid Harry Kane: "Er zijn spelers die onmisbaar zijn"

Harry Kane geraakte in het duel tegen Liverpool geblesseerd aan beide enkels en moest tijdens de rust vervangen worden. José Mourinho vreest dat hij enkele weken niet zal kunnen rekenen op de doelpunten van zijn spits.

Het werd donderdag een horroravond voor Tottenham Hotspur. Het ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Liverpool, en tot overmaat van ramp bleef Harry Kane tijdens de rust geblesseerd in de kleedkamer. De Engelse spits werd eerst getackeld door Thiago Alcantara, en even later kreeg hij ook nog eens een stevige tik van Jordan Henderson te verwerken. Hij werd aan beide enkels geraakt en moest zijn strijd staken.

Dat zorgt ook voor de nodige onrust bij trainer José Mourinho: “Beide enkels zijn opgezwollen. We zullen zien hoe ernstig de blessure is, maar ik weet nog niet hoe lang hij out is”, klonk het op de persconferentie.

De 27-jarige spits is een belangrijke factor in het elftal. Hij trof dit seizoen al twaalf keer raak in de Premier League: “Er zijn spelers die onmisbaar zijn. Kane is zo’n speler. We moeten hard werken om zijn afwezigheid te compenseren”, concludeerde José Mourinho