Mauricio Pochettino lovend over Kylian Mbappé: "een geluk om met zo'n talent te kunnen werken"

Mauricio Pochettino werd begin januari voorgesteld als de nieuwe coach van Paris-Saint Germain. In een interview met het Spaanse Marca werd hem gevraagd naar de komst van Sergio Ramos, maar ook over het mogelijke vertrek van het 22-jarige toptalent Kylian Mbappé.

In december zette PSG Thomas Tuchel na enkele tegenvallende resultaten op straat, Mauricio Pochettino zette zijn handtekening en nam het roer over in Parijs.

Komst van twee iconen?

De Spaanse sportkrant Marca polste bij Pochettino al eens over eventuele versterkingen voor het elftal. De namen van Sergio Ramos en Lionel Messi doen al een lange tijd de ronde in de wandelgangen van het Parc des Princes. Beide clubiconen lijken deze zomer hun club te verlaten. Paris-Saint Germain wacht geduldig af, maar volgens Pochettino beschikt de club al over de nodige ervaring: “Na een maand bij de club kan ik zeggen dat er bij PSG spelers met veel leiderschap zitten. We speuren momenteel de markt af naar opportuniteiten, spelers die het team nog beter kunnen maken. Hier zouden zij een grote club vinden waar de obsessie is om altijd te winnen.”

Het Franse wonderkind

Maar er dreigt ook het vertrek van Kylian Mbappé. De contractonderhandelingen van de 22-jarige Fransman slepen ondertussen al een tijdje aan. Het Franse wonderkind heeft in Parijs nog een contract tot 2022, maar een verlengd verblijf bleef uit. Hij wordt opnieuw vaak gelinkt aan Real Madrid, maar zijn trainer hoopt dat hij blijft: “'Wie houdt niet van Mbappé? Hij heeft een enorm potentieel en het is een uitdaging, maar ook een geluk om met zo'n talent te kunnen werken. Daar word je alleen maar een betere trainer van. Geruchten over een vertrek naar Real Madrid zullen er altijd zijn, maar ik zie hem nog lang in Parijs blijven. Hij voelt zich betrokken bij het project.”