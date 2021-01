Andrea Pirlo spreekt zich uit over het plezierreisje van Ronaldo: "Naast het veld mag hij doen wat hij wil"

Cristiano kon zich niet aan de regels houden en plande een plezierreisje voor de 27ste verjaardag van zijn vrouw. Het gelukkige koppel trok naar een luxe skioord, in een andere regio.

Cristiano Ronaldo kon zich zo niet houden aan de opgelegde coronamaatregels in italië. Hoewel Ronaldo een voorbeeld moet zijn voor vele, ging zijn coach er nog al licht over. "Naast het veld mag Ronaldo doen van mij wat hij wil. Hij had verlof en doet in zijn vrije tijd waar hij zin in heeft. Dat geldt voor al mijn spelers. Buiten het veld zijn het vrije burgers en moeten ze zelf maar hun verantwoordelijkheden nemen", aldus de 41-jarige Andrea Pirlo.

Volgens Corriere dello Sport, een Italiaanse krant , kregen Ronaldo en zijn vrouw nog geen boete. De Italiaanse autoriteiten onderzoeken het uitstapje van het koppel. Beiden riskeren nu een boete van 400 euro. Een bedrag waar de Portugese sterspeler al eens mee zal lachen.