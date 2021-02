🎥 Michel Vlap blijft strijdvaardig: "Ik kan goede dingen doen in de Bundesliga"

Michel Vlap kwam niet meer in de plannen voor bij Anderlecht, dus moest hij elders op jacht naar speelminuten. De Fries zal de rest van het seizoen bij Arminia Bielefeld vechten om het behoud. Een nieuwe start, maar duidelijk ook één met goede moed viel te horen in zijn eerste interview aan de club.

Ondanks dat het toch al een tijd minder loopt met de prestaties van Michel Vlap, is het voor hem een droom die in vervulling gaat: "Het was altijd mijn droom om in de Bundesliga te spelen, het is één van de beste competities ter wereld. De club en het stadion zijn prachtig, ik kan niet wachten om te beginnen", vertelde hij in zijn eerste interview aan de club.

Bundesliga staat op zijn lijf geschreven

Uiteraard polste het mediateam van Bielefeld meteen naar de kwaliteiten van de 23-jarige Nederlander. Daarin klonk de middenvelder, net zoals hij dat deed op zijn presentatie bij Anderlecht, overtuigend: "Ik ben een jongen die veel energie in het team brengt. Op het veld geef ik me steeds 110%. Ik ben aanvallend ingesteld en hou ervan om doelpunten te maken, assisten te geven en creatief te zijn. Ik hoop dat ik mooie dingen kan bijdragen aan het team."

Nu rest nog de vraag of hij de overstap naar de aartsmoeilijke Bundesliga goed gaat verteren. De huurling heeft er maar enkele maanden de tijd om zich opnieuw in de kijker te spelen. Vlap kent de moeilijkheden van de Duitse competitie, maar ziet ook mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen: "Het is een competitie waarbij ploegen hoog druk zetten, er zal dus ruimte opduiken. Ik wil graag in die ruimtes lopen en kan zo belangrijk zijn in de omschakeling. Ik denk dat ik goede dingen kan doen, maar ik moet eerst nog de spelers ontmoeten en het ritme van de trainingen en wedstrijden aanvoelen."

Volgende week wacht... Bayern München

Afgelopen weekend viel hij naast de selectie bij paars-wit, dus had de nummer tien tijd om de wedstrijd van zijn nieuwe ploeg te analyseren: "Ik wil het team helpen om in de competitie te blijven. Afgelopen weekend heb ik de wedstrijd tegen FC Köln gezien. Ik zag een ploeg dat wil voetballen, jongens die voor elkaar willen vechten. Ik hoop belangrijk te zijn voor de club en kan niet wachten om mijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten", concludeerde de Fries.

Daarna gaf de nieuwkomer ook meer duidelijkheid aan ESPN: "De trainer is een fijne man, ik voel me er erg goed bij. Ik denk dat de competitie echt goed bij me past, fysiek zal ik er enkel er op vooruit zal gaan. De Bundesliga is een hele zware competitie met alleen maar goede clubs, ik bedoel maar ... volgende week Werder Bremen en daarna FC Bayern München, dat is een droom van elke voetballer", lachte Michel Vlap.