Roberto Martinez contacteert Jonge Leeds-verdediger voor Rode Duivels? 'Wat met de toekomst?'

Eerder raakte bekend dat bondscoach Roberto Martinez Leeds-verdediger, Pascal Struijk heeft benaderd om voor de Rode Duivels te kiezen. Struijk is een halve Belg geboren in Deurne. Is dit subtiele hint van Martinez met het oog op de toekomst?

Pascal Struijk, een beloftevolle verdediger die sinds 2018 bij Leeds United speelt. Eerst bij de U23, daarna vanaf 2020 bij het eerste elftal. Struijk is een imposante kerel van 1,90 meter en is linksvoetig. Vooral dat laatste trekt de aandacht van onze bondscoach want dat profiel is niet dikbezaaid hier in België.

Na kampioen te hebben gespeeld met Leeds in The Championship heeft hij ondertussen al negen basisplaatsen kunnen versieren in de Premier League. Meestal als centrale verdediger, al kan hij ook als verdedigende middenvelder uit de voeten.

Alles tesamen best een mooie cv voor een eenentwintigjarige knaap die zijn opleiding genoot eerst bij ADO Den Haag en daarna bij Ajax.

Struijk zei in een interview met Knack VIP dat hij weinig voeling heeft met België omdat hij eerder al voor de Nederlandse jeugdelftallen is uitgekomen. Zijn voorkeur gaat dus uit naar onze Noorderburen maar dat hield Roberto Martinez niet tegen om telefonisch contact op te nemen met hem. Struijk is namelijk geboren in Deurne en kan zo dus ook voor ons land kiezen.

Wanhoopspoging?

Een wanhoopspoging van Martinez of een doordachte meesterzet? Je zou op het eerste zicht denken dat het een verloren zaak is om Struijk te overtuigen om voor ons land te komen spelen, maar er zijn toch enkele argumenten die dat tegenspreken.

Hoe graag Struijk ook bij Oranje wil gaan voetballen kan hij er niet omheen dat er in Nederland momenteel een grote weelde is achterin met ronkende namen als Virgil Van Dijk, Matthijs De Ligt, Daley Blind en Stefan de Vrij. De aanwezigheid van zulke sterren zal ongetwijfeld een invloed hebben op het aantal speelkansen dat Struijk zal krijgen bij de Nederlandse nationale ploeg en daar wordt het interessant voor Martinez.

Verjonging

Onze defensie gaat ondertussen al een tijdje mee. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zijn met respectievelijk hun 33 en 31 lentes niet meer van de jongsten en Thomas Vermaelen, ondertussen ook al 35, speelt momenteel in Japan en lijkt ook over zijn hoogtepunt heen te zijn. Tel daar dan ook nog eens het pensioen van leidersfiguur Vincent Kompany bij op en dan komen we tot de vaststelling dat het niet al te lang meer zal duren voor we aan verandering toe zijn.

Nu is dat verjongingsproces wel al een tijdje aan de gang. Martinez selecteerde zo ook voor het eerst enkele beloftevolle jongeren om hen geleidelijk aan in de ploeg te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de selecties van Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden, Elias Cobbaut en Hannes Delcroix die ook hun eerste speelminuten kregen.

Allemaal jongens met potentieel maar voorlopig nog niet te vergelijken met de achterhoede die we de voorbije grote toernooien hebben gehad. Bornauw doet ervaring op in de Bundesliga bij FC Köln maar kon bij zijn debuut bij de Rode Duivels nog niet overtuigen en Vanheusden lijkt enorm blessuregevoelig. Een extra aanwinst met Premier League-ervaring zoals Pascal Struijk lijkt in ieder geval geen overbodige luxe.

Iemand die op dit moment ook veel speelminuten maakt en nog nooit is geselecteerd is Wout Faes. Faes speelt nu bij de Franse middenmoter Stade Reims en was eerder ook al kapitein van het Belgische beloftenelftal.