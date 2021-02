Union zorgt voor een stunt en schakelt met tien man alsnog Moeskroen uit in de Croky Cup

Union heeft indruk gemaakt in de Croky Cup. De ploeg kwam wel op achterstand tegen Moeskroen na een doelpunt van Bakic, maar met tien man gingen ze nog op en over de eersteklasser dankzij Vanzeir en Nielsen.

Het was een gelijkopgaande wedstrijd, maar na een half uur kon Moeskroen wel de score openen na een heerlijke knal van Bakic. Union probeerde voor de rust nog de gelijkmaker te vinden, maar 0-1 was uiteindelijk wel de ruststand.

Op het uur leek de wedstrijd gespeeld, want dan moest Union met tien man verder na een rode kaart voor Marcel Mehlem. Hij kwam net iets te laat in een duel en moest dus een half uur vroeger naar de kleedkamer vertrekken.

Toch bleef Union aandringen en tien minuten voor het einde van de wedstrijd werden ze daarvoor beloond. Vanzeir scoorde de gelijkmaker. De wedstrijd leek af te stevenen op verlengingen, maar het was buiten Nielsen gerekend. De middenvelder scoorde in het absolute slot voor de winnende treffer, waardoor Union gekwalificeerd is voor de volgende ronde. Moeskroen is uitgeschakeld.