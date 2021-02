Cercle Brugge zet zoektocht naar nieuwe trainer voort: Vanderhaeghe bovenaan het lijstje

Cercle Brugge nam na de 3-0 nederlaag op Stayen afscheid van trainer Paul Clement. De Vereniging vecht nog steeds om het behoud en heeft dus ook snel een nieuwe trainer nodig. Het bestuur heeft zijn zinnen op één naam gezet.

Eerder circuleerden de namen van Jonas De Roeck en Glen De Boeck als mogelijke opvolgers voor de inmiddels ontslagen Paul Clement. Maar de Vereniging zou volgens Het Nieuwsblad serieus aan de mouw van Yves Vanderhaeghe trekken. Er ligt voor hem in het Jan Breydelstadion zelfs al een contract tot het einde van het seizoen klaar. Als hij er ook in slaagt om de club van het behoud in 1A te verzekeren, dan wordt zijn overeenkomst meteen verlengd.

De 51-jarige coach werd vorige week nog zelf ontslagen bij KV Kortrijk, en staat momenteel nog niet te popelen om het roer bij een nieuwe werkgever over te nemen. Hij zou namelijk tot het begin van het nieuwe seizoen zijn carrière even on hold willen zetten.

Cercle Brugge staat in de stand op een zeventiende en voorlaatste plaats. Het telt amper één punt meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren. Daarnaast zag het afgelopen weekend Moeskroen verder uitlopen tot 4 punten.