Pascal Struijk vraagt Belgisch paspoort aan: Mogelijk in maart al Rode Duivel

Pascal Struijk ontving een telefoontje van Roberto Martinez. De bondscoach van de Rode Duivels wil zijn defensie verjongen en zoekt naar mogelijke oplossingen in het buitenland. De verdediger werd geboren in Deurne en heeft ondertussen al een Belgisch paspoort aangevraagd.

De Belgische voetbalbond bevestigt aan Het Nieuwsblad dat de Nederlander ondertussen al zijn Belgisch paspoort heeft aangevraagd. Hij werd namelijk geboren in Deurne, maar op zijn drie jaar verhuisde de familie Struijk naar Den Haag. De centrale verdediger van Leeds United doorliep nochtans alle jeugdreeksen van Oranje, maar had dinsdag een lang gesprek met Roberto Martinez. De bondscoach zou hem zelfs al willen oproepen voor de WK-interlands in maart.

Dan spelen de Rode Duivels maar liefst drie interlands in een tijdsperiode van negen dagen. Eerst wacht het duel tegen Wales (24 maart), later nemen ze het ook op tegen Tsjechië (27 maart) en Wit-Rusland (30 maart). De 21-jarige verdediger zou, als hij tegen dan over een Belgisch paspoort beschikt, deel kunnen uitmaken van de Belgische selectie.