'Beerschot won het pleit van twee concrete clubs en wil carrière van Bakkali herlanceren'

Zakaria Bakkali krijgt op het Kiel een (zoveelste) kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De huurling van RSC Anderlecht koos bewust voor Beerschot VA. Er waren namelijk nog twee andere concrete opties.

Beerschot VA huurt Zakaria Bakkali tot het einde van het seizoen van RSC Anderlecht. De Mannekens hebben een aankoopoptie op de tweevoudig Rode Duivel, maar de kans is onbestaande dat ze op het Kiel zijn loon kunnen betalen.

Het Laatste Nieuws weet dat Bakkali nog twee concrete aanbiedingen in de schuif had liggen. Sparta Rotterdam was concreet, maar niet van plan om centen op tafel te leggen om (een deel van) zijn loon te betalen.

Leven als een feest

Ook Miami FC - opgelet: dat is niét de club van David Beckham - meldde zich op Neerpede. Ook dat bleek niet de juiste optie. Bakkali zag het leven de voorbije jaren veelal als een feest. Leven en werken in Miami zou dus niet meteen het strakste plan geweest zijn.