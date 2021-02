Moussa Dembélé loopt besmetting met coronavirus op

Het coronavirus heeft Atletico Madrid duidelijk in zijn greep. De Fransman Moussa Dembélé is het volgende slachtoffer bij de Spaanse club.

Dat meldt de club in een berichtje op Twitter. “Onze spits Moussa Dembélé heeft positief getest op Covid-19. Hij isoleert zich thuis, in overeenstemming met de gezondheidsregels van de overheid en de protocollen van La Liga”, klinkt het.

Dembélé is pas vorige maand in Madrid gearriveerd. Hij kwam over van Lyon. Dembélé is de vierde speler van Atletico die positief test, na Joao Felix, Yannick Carrasco en Mario Hermoso.