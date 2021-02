Paniek in de tent? Donkere wolken pakken zich samen: "Hazard die top is op het EK? Daar moet je een dromer voor zijn"

Het is zo stilaan dé hamvraag: hoe zit het nu écht met Eden Hazard? Ook de komende weken moet Real Madrid niet op hem rekenen en stilaan zijn de analisten zeer bevreesd aan het worden.

Een nieuw spierprobleem, deze keer in het andere been, en opnieuw een maandje buiten strijd. Dat is het bilan voor Eden Hazard. De achtste finales in de Champions League komen stilaan in het gedrang, mogelijk moet bondscoach Martinez het ook zonder hem doen in de WK-kwalificatiewedstrijden in maart.

Enfin: zo'n groot probleem is dat op zich niet. Maar dat Hazard nog maar tot 621 speelminuten is gekomen over alle competities heen? Dat wel.

Dromer

De speelminuten op zich niet - frisheid op het EK kan een voordeel zijn. Maar het blijft een gesukkel voor de Rode Duivel. Vele insiders maken zich daarom ook zorgen dat Hazard er op het EK mogelijk zelfs gewoon niet bij zal zijn.

"Dat hij zal flitsen op het EK, zoals hij op het WK in Rusland heeft gedaan? Daar moet je een dromer voor zijn", is Marc Degryse staalhard in Het Laatste Nieuws.