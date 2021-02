Martinez reageert op nieuwe blessure van Hazard: "We willen er niet aan denken dat we hem moeten missen op het EK"

De nieuwe spierblessure voor Eden Hazard zorgt ervoor dat er vraagtekens worden geplaatst bij het EK voor de aanvoerder van de Rode Duivels. Ook Roberto Martinez heeft inmiddels gereageerd op de nieuwe domper.

Roberto Martinez blijft - al dan niet tegen beter weten in - positief. "Eden Hazard krijgt de laatste tijd af te rekenen met een heel grote portie pech", aldus de bondscoach bij VTM Nieuws. "Maar we moeten stoppen met zo negatief te denken."

"Ik heb oprecht het gevoel dat Hazard helemaal in orde zal zijn wanneer hij hersteld is van de blessure", besluit Martinez. "Of ik rekening wil houden met een ander scenario? We willen er niet aan denken dat we één van onze meest ervaren spelers én ster moeten missen op het EK."