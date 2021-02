José Mourinho baalt na de nederlaag en reageert zoals enkel hij dat kan

José Mourinho maakt nooit geziene tijden door. Hij verloor met de Spurs voor de derde keer in evenveel wedstrijd. De tweede thuisnederlaag op rij ook, nooit eerder maakte Mourinho dat mee.

Door de overwinning gaat Chelsea in het klassement over Tottenham naar de zesde plaats in de Premier League. Mourinho was dan ook niet aan te spreken.

Bij de BBC hield hij het bijzonder kort. “Eén penalty, één goal, 1-0”, zei Mourinho. "Hoe we de wedstrijd eindigden geeft me veel positieve gevoelens. Hopelijk hebben we Harry Kane volgende week terug." Toen er een vraag kwam waarom Gareth Bale op de bank bleef zitten was het voorbij voor Mourinho. Hij zei dat de journalist geen reactie verdiende.

Bij BT Sport was de Portugees iets meer van zegs. "Het ging inderdaad moeilijk, maar hoeveel kansen heeft Chelsea gehad? We hadden de bal niet, correct. We hebben niets gecreëerd in de eerste helft, correct. Maar de problemen ontstonden via de penalty. Als je terugkijkt op de wedstrijd beslist een strafschop het duel."