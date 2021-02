Amper negen Belgen bij Genk: "Bij onze A-kern komen is een privilege, geen verworven recht."

KRC Genk, de ploeg die vanavond Anderlecht ontvangt in eigen huis, heeft op dit moment amper negen Belgische spelers in hun selectie zitten. Nochtans staan ze erom bekend in Genk om sterk te geloven in de eigen jeugd. Hoe komt het dan dat er zo weinig landgenoten meespelen bij de Genkenaars?

Iedereen herinnert zich nog de glorieperiode van Genk toen ze in 2011 kampioen speelden met onder andere Thibaut Courtouis, Kevin De Bruyne, Jelle Vossen,... De toenmalige Genkse selectie telde maar liefst veertien landgenoten. Toch een opmerkelijk verschil met de negen Belgen van nu. Samen met KAS Eupen voeren ze de ranglijst aan van 'Minste aantal Belgen in de selectie". Algemeen directeur Erik Gerits gaf hierover een woordje uitleg aan Het Laatste Nieuws: “We hebben er deze wintermercato bewust voor gekozen om onze kern af te slanken naar 23 spelers, een aanzienlijk kleinere kern dan de meeste ploegen. Proportioneel gezien ligt ons aantal Belgen dus niet veel lager dan bij andere ploegen." Gerits bevestigt trouwens dat Genk nog steeds inzet op de eigen jeugd met als doel hen te laten doorstromen naar het eerste elftal. "Van die negen Belgen komen er wel zeven uit onze eigen opleiding, daarmee behoren we nog altijd tot de beste leerlingen van de klas. En we zijn ook van plan om vanaf volgende week twee nieuwe jonge Belgen door te schuiven naar de A-kern", klinkt het bij de algemeen directeur. De argumenten van Gerrits worden ook bijgestaan door het feit dat ze in Genk al acht spelers van het geboortejaar 2004 een profcontract hebben aangeboden. Met Maarten Vandevoordt hadden ze vorig jaar trouwens ook de jongste doelman ooit in de Champions League, daarnaast speelde Luca Oyen dit jaar ook al twaalf wedstrijden en debuteerde Pierre Dwomoh dit seizoen op amper 16-jarige leeftijd. Moeilijke combinatie Natuurlijk ziet iedereen graag spelers uit de eigen jeugd doorbreken bij de eerste ploeg, maar dat is niet altijd zo simpel aangezien jonge spelers vaak nog tijd nodig hebben om te rijpen. Bij KRC Genk ligt de prestatiedruk elk jaar hoog en dus mogen de resultaten ook niet lijden onder het opstellen van jeugdspelers. “De lat ligt alsmaar hoger. We willen jongeren uit onze eigen ‘groentetuin' integreren, maar niet ten koste van onze sportieve doelstellingen", bevestigde Gerrits. Geen geduld Tegenwoordig wordt het ook alsmaar moeilijker om talentvolle jongeren zich rustig te laten ontwikkelen zonder dat de gelijk speelkansen bij het eerste elftal krijgen en de coronacrisis maakt het er ook niet makkelijker op: "Het feit dat er op dit moment geen competitievoetbal is voor beloften maakt dat sommige spelers en hun entourage heel snel, heel ongeduldig worden. En dan richt ik mij ook vooral tot de makelaars van die spelers, die hen in sommige gevallen echt ophitsen", deelde Gerits mee. Hij vindt dat sommige makelaars hun spelers beter moeten begeleiden in plaats van hun eigen portefeuille op de eerste plaats te stellen. Zo verklaart de algemeen directeur ook het vertrek van de twee Belgische youngsters Shawn Adewoye en Elias Sierra: "Die jongens die hier vertrokken zijn, die moésten niet weg, hé. Wij hebben naar oplossingen gezocht, maar als zij vinden dat ze de beloften én 1B ontgroeid zijn, dan zijn we uitgepraat."

Lees ook... Courtois behoedt met fantastische redding Real Madrid van puntenverlies tegen rode lantaarn