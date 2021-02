Van der Sar verdedigt Onana: "Hij is onze onbetwiste nummer één, dat krijg je niet met een pilletje"

Nadat de UEFA Ajax-doelman André Onana per direct voor 12 maanden heeft geschorst krijgt de Kameroener steun van algemeen directeur Edwin Van der Sar. In een interview met De Telegraaf zei hij dat hij gelooft in de onschuld van zijn speler en spreekt van 'domme pech'.

Andre Onana is dus voor 12 maanden geschorst door de UEFA wegens een positieve dopingtest. In een urinestaal werd het verboden middel furosemide gevonden. Volgens Van der Sar zou furosemide geen prestatiebevorderende eigenschappen bevatten. "Het maakt je niet sterker of sneller. André, die meermaals op de proef is gesteld, is de onbetwiste nummer één bij ons en Kameroen en wordt door alle topclubs zeer gewaardeerd. Dat krijg je niet met één pilletje", voegde Van der Sar eraan toe.

Onana legde een verklaring af waarin hij zei dat hij per ongeluk een pil had genomen die aan zijn vrouw was voorgeschreven omdat hij zich niet goed voelde en dacht dat het een aspirine was. "De naam en de verpakking leken erg op elkaar. Het is een domme pech", aldus de algemeen directeur van Ajax.

"Een paar dagen na het bericht van de UEFA kwam hij direct naar ons toe en zijn we met de dokter naar zijn badkamer gegaan, waar we alle medicijnen en alles hebben meegenomen voor een onderzoek", meldde Van der Sar ook.

Over wat er nu met de Kameroense doelman moet gebeuren zei de algemeen directeur het volgende: "We zullen samen met André de volgende stappen ondernemen. De straf gaat direct in: André mag vanaf vandaag (vrijdag, red) geen wedstrijden meer spelen en ook niet meer trainen. Als we de volledige tekst van de UEFA hebben, zullen we naar het CAS (internationaal sporttribunaal, red.) stappen. We hebben 21 dagen om het protest aan te tekenen en een beroepsprocedure. Het belangrijkste is dat het zijn intentie niet was.”