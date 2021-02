Het schip van de kustploeg leek te zinken maar komt ondertussen weer boven water

Vorig seizoen leek het schip van de kustploeg dus te zinken en kon een degradatie maar nipt vermeden worden. Dit seizoen staat er plots een nieuwe elftal op poten. Jong, Belgisch talent heeft nu ook de jacht op de top vier geopend.

Marc Coucke kon vorig jaar de nodige centjes extra goed gebruiken voor zijn zwalpend Anderlecht, dus duwde hij zijn ex-ploeg dieper in de financiële put. Het bestuur zocht koortsachtig naar een nieuwe investeerder maar had daar wel enkele strenge voorwaarden aan verbonden.

KVO had nood aan realisme en weigerde enkele verschillende ambitieuze kandidaten. Het bestuur had geen zin in een nieuwe investeerder die torenhoge ambities predikte, met de daarbij horende zware contracten. Daarom koos het uiteindelijk voor het sobere Pacific Media Group.

Gegenpressing-systeem

De Amerikaanse investeerders maakten geen prioriteit van Play-off 1, maar wilden compleet van nul herbeginnen. Via het nieuwe fenomeen data-analyse willen ze de club gestaag uitbouwen door in te zetten op onbekend talent.

Maar eerst was er dus nood aan een coach, en liefst eentje die goed is in de omgang en ontwikkeling van jonge gasten. Alexander Blessin werd weggeplukt uit de jeugd van RB Leipzig met een doortastende reden: De filosofie van de Bundesliga-club ging gepaard met de Amerikaanse ambities.

KV Oostende onderging een complete metamorfose. De revelatie toonde zich dit seizoen oppermachtig via het Gegenpressing-systeem. De mix van hoge druk, lopende spelers en offensieve intenties maken het de voetballende tegenstanders knap lastig. Zaterdag stonden maar liefst zes spelers gemiddeld 51% vooraan aan de rand van de zestien bij Sint-Truiden.

Belgisch talent

De statistische aanpak lijkt ook te werken. Het jong geweld rendeert in het elftal van Alexander Blessin. Het bestuur lijkt zich op te maken voor enkele serieuze inkomsten. Afgelopen wintermercato weigerde het een Italiaans bod van vijf miljoen euro op Arthur Theate. De 20-jarige verdediger was deze zomer transfervrij en trainde bijna per toeval mee met KVO. Ook voor Jelle Bataille werd er deze winter door Antwerp een stevige geldsom op tafel gelegd. The Great Old zocht naar jong en defensief geweld, maar een bod van drie miljoen euro was niet voldoende.

Terwijl enkele ploegen moeten puzzelen om toch maar aan genoeg landgenoten op het wedstrijdblad te geraken, kiest KVO tegenwoordig voor een volledig Belgische defensie: Brecht Capon, Anton Tanghe, Arthur Theate, Jelle Bataille en Robbie D'Haese.

Jacht op Play-off 1 geopend

Ook in aanvallend opzicht valt alles in de juiste plooi. Fashion Sakala toonde zich de afgelopen drie jaar al als sterkhouder aan de kust, maar krijgt dit seizoen voorin de hulp van Makhtar Gueye. De Senegalees stond tien wedstrijden droog, maar lijkt nu blindelings de weg naar het doel te vinden. Het is een atletische spits met goede voeten, vooral zijn kopkracht in combinatie met de lopende Sakala lijkt wel eens de juiste formule te zijn.

KVO binnenkort in play-off 1? De kans lijkt gering want achter hen staan er in de rangschikking nog enkele topploegen aan te schuiven die de top vier wel in het rood hebben aangestipt. Daarnaast staan er de komende weken nog confrontaties tegen Genk, Gent en Mechelen op het programma. Laat ons vooral hopen van wel. Het fris systeem, waar nog voldoende progressiemarge op zit, is een streling voor het oog.