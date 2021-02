Oud-speler van STVV en Anderlecht gaat in Hongarije aan de slag

ADO Den Haag ziet Samy Bourard vertrekken naar het Hongaarse Fehervar, de huidige nummer drie in de hoogste klasse van Hongarije.

Bourard kreeg zijn jeugdopleiding bij FC Luik, Wezet en Anderlecht. Via STVV trok de Luikenaar richting tweedeklasser FC Eindhoven. Afgelopen zomer verkaste hij naar ADO Den Haag.

In Den Haag speelde Bourard 19 duels. Hij scoorde daarin drie goals. Fehervar was begin oktober nog de tegenstander van Standard in de play-offronde voor de Europa League. De Rouches wonnen toen met 3-1.

De Hongaarse eersteklasser betaalde 400.000 euro voor hem. "Hij heeft veel indruk gemaakt in die zes maanden bij ADO", aldus zijn makelaar, Zouhair Essikal. "Er waren nog gegadigden voor hem."